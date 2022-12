E' morto l'architetto Isozaki. Progettò la controversa pensilina degli Uffizi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Aveva 91 anni. Nel 1998 vinse la gara internazionale per la nuova uscita monumentalea Firenze, che è stato completato fino al progetto esecutivo, ma non ...

L'architetto giapponese Arata Isozaki, archistar dei progetti utopico-programmatici, autore di più di cento edifici in Asia, Europa, America e Australia, è morto oggi a Tokyo all'età di 91 anni. Nel 1998 vinse la gara internazionale per la nuova uscita monumentale degli Uffizi a Firenze, che è stato completato fino al progetto esecutivo, ma non realizzato. Nel 2019 ha vinto il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l'architettura.