È il momento del FantaSanremo

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilè un gioco online ispirato, come ricorda anche il nome stesso, al Fantacalcio e ad altri giochi virtuali simili che consiste nel creare delle squadre composte da cinque degli artisti in gara, tra i quali uno deve essere scelto come capitano. Ogni utente per creare la propria squadra ha a disposizione 100 “Baudi”, cioè delle “monete virtuali” che servono appunto per “acquistare” gli artisti che l’utente vuole nella propria squadra. Il nome “Baudi” è chiaramente un omaggio al noto presentatore Pippo Baudo. Leggi anche>, parlano gli ideatori del fenomeno social Se state guardando questo meme significa che non siete su https://t.co/visf3HpZXa a creare le vostre squadre. Siete sicuri di essere nel posto giusto?#2023 #iscrizioni #iscrizioniaperte #sotibegins ...