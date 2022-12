E’ boom di ascolti per E’ sempre mezzogiorno nonostante la mancata diretta | il pubblico premia la Clerici

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ottimie grandi numeri per ildi Rai 1. La scelta di non mandare in onda delle repliche o “il meglio di” come era successo qualche anno fa,. In generale, la decisione della Rai di non spegnere il day time dei giorni di festa, sta dando i suoi frutti. E anche ieri, glidi Rai 1 sia al mattino che al pomeriggio sono stati ottimi. Brilla E’con Antonella. Il programma di Rai 1 non si è preso le ferie. Chiaramente, siamo di fronte a delle puntate registrate, perchè tutti in fondo meritano un po’ di meritato riposo. Ma ci può stare. Laha dei costi diversi e obbliga anche tutti i protagonisti a esserepresenti mentre cosa diversa, è registrare in una sola giornale ...