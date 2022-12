La Gazzetta dello Sport

Le quote suè l'uomo del momento in Nba. Il giocatore da tenere d'occhio ogni volta che mette piede sul parquet. È sempre il secondo miglior marcatore in stagione per media di punti a ...Macontinua a macinare record. Lo sloveno era già tra i candidati all'Mvp, ma la prestazione della scorsa notte ha fatto abbassare ulteriormente le sue quote. Una sua affermazione vale 3.75 su ... Doncic, show in Dallas-Houston Almeno 40 punti a 4.90 Nba, Luka Doncic viene dall'incredibile prestazione contro New York: 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. Pochissime chance per HoustonIl focus sulla prestazione leggendaria di Luka Doncic, che ha scritto la storia della NBA con una tripla doppia contro i Knicks ...