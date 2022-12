Diamo i numeri | i 17 della storia del calcio italiano

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo avervi parlato deidell’Inter e dei “9” dell’Atletico Madrid, torna in data odierna la rubrica che parla delle casacche più iconichedel. A differenza di quanto fatto negli scorsi appuntamenti, però, oggi non vogliamo soffermarci soltanto su una squadra specifica. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di parlare dei17del. L’operazione che stiamo per compiere non sarà certamente facile e, probabilmente, non renderà felici i tifosi di tutte le compagini del nostro territorio. I “17” dei quali tratteremo oggi saranno coloro che possiedono dei nomi altisonanti, che hanno fatto ladel club o che ...