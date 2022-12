Di Marzio | Stasera la gara tra #ManchesterUnited e #NottinghamForest | le parole dell’ex Jes…

Tvblog

LA REAZIONE DIMACCANIMaccani è un fiume in piena. " Sono più che soddisfatto " ...spiega che " il presidente Fugatti dovrebbe venire a chiedermi scusa e dovrebbe dimettersie ...È stata davvero una sorpresa quella che gli udinesi si sono trovati davanti, 17 dicembre, ... A far risuonare le musiche nella centralissima piazza, prima le note diTomada al ... Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 28 dicembre 2022 Nuovo Allenatore Cagliari, nella serata di oggi potrebbe svolgersi un nuovo incontro con l’esperto tecnico Claudio Ranieri Non si è ancora arrivati ad un punto ma resta aperta la pista che porta a ved ...Federica Sciarelli torna su Rai 3 con Chi l'ha visto. Tra i casi in discussione il 7 dicembre: Gaia Randazzo, Marzia Capezzuti e una mamma scomparsa ...