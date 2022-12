Di Maria fa imbestialire la Juventus | il dettaglio che lo allontana da Torino

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Angel Didoveva essere il grande colpo di mercato della Juve, peccato che non abbia ancora mostrato il suo reale valore e ora rischia. Avere in squadra un giocatore della classe incredibile di Angel Diè sicuramente un grande onore per la, con il campione del mondo con l’Argentina che ha dimostrato per l’ennesima volta di essere in grado di cambiare completamente le sorti di una squadra. Anche in nazionale infatti la rete del 2-0 nella finale contro la Francia è stata determinante per poter prendere il largo e la sua uscita per far posto al difensore Acuna è stata fondamentale per poter garantire ai Bleus di pareggiare la sfida. Queste dunque sono state le grandi settimane della festa, con Diche ha avuto così l’occasione di poter tornare anche a casa, ma una volta arrivato ha avuto una ...