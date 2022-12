Depistaggio sul dna di Bossetti Ora il gip indaga il pm del caso Yara

La Repubblica

... Alberto Scaramuzza, ha infatti deciso di indagarla per frode in processo penale e, un ...di Ruggeri rispetto alla gestione delle delicate indagini sui campioni di DNA rinvenuticorpo ......del pm Letizia Ruggeri si impone - scrive il gip - la necessità di un'estensione soggettiva dell'iscrizione nei suoi confronti in relazione al reato di frode in processo penale e(... Caso Yara, la pm Letizia Ruggeri indagata a Venezia: "Depistaggio sul Dna di Bossetti" L’accusa riguarda i campioni di Dna utilizzati nel processo per la morte della ragazzina per cui è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti. Letizia Ruggeri iscritta nel registro degli indagati ...Il gip di Venezia ha chiesto l'iscrizione nel registro degli indagati di Letizia Ruggeri, il magistrato che indagò sull'omicidio della 13enne di Brembate ...