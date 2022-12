Decreto Rave | il regalo di Iv al governo | approvato con 206 voti a favore Ipotesi ghigliottina

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Con 206voli, ilha ottenuto la fiducia sul disegno di legge n. 705 di conversione del31 ottobre 2022, n. 162, meglio conosciuto come “anti-”. La fiducia è stata posta nel corso della seduta del 27 dicembre a Montecitorio ed è fondamentale per arrivare all’approvazione del, che reca misure urgenti in materia di giustizia. Entro domani, 30 dicembre, il provvedimento dovrà essere convertito in legge, pena la sua decadenza. Cosa prevede ilIlnon si occupa solo dei raduni abusivi. Dunque, non solo introduce il cosiddetto “reato”, ma affronta la questione dell’ergastolo ostativo e prevede il reintegro dei medici no vax sul posto di lavoro. Nei primi ...