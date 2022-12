Decreto Rave | è bagarre alla Camera Fontana sospende la seduta

(Di giovedì 29 dicembre 2022)nell’Aula dellae il presidente Lorenzo, che sta presiedendo, è costretto are la. E’ in corso, dalle 19, la votazione degli oltre 150 ordini del giorno presentati...

Non riemerge solo dai mille inciampi, pasticci, marce indietro, autogol che hanno costellato la legge di bilancio, ile praticamente ogni altra iniziativa del governo. Riemerge anzitutto,...E' in corso, dalle 19, la votazione degli oltre 150 ordini del giorno presentati al, con una seduta fiume chiesta dalla maggioranza e approvata dall'Assemblea, per arrivare all'...Seduta fiume, 134 parlamentari iscritti a parlare. Il muro delle opposizioni complica i piani del governo. Possibile "ghigliottina" per accelerare l'iter ...Solo Omicron tra i positivi a Malpensa. La comunità del Dragone: “C’è aria di discriminazione”. L’avvio a macchia di ...