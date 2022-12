Dalle pensioni alla tregua fiscale | la manovra diventa legge Tutte le misure

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Via libera definitivo del Senatoche. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl di bilancio con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto senza modifiche rispetto al testo licenziato la scorsa settimana dCamera. Poco prima del voto finale è stata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 del provvedimento con con 109 voti favorevoli, 76 voti contrari e un astenuto. 'Sono soddisfatto di questa primaeconomica. La considero una missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo - ha commentato il ministro dell`economia Giancarlo Giorgetti subito dopo il via libera - il bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei ...

