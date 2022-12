Da venerdì test obbligatori per chi arriva da Cina. Finora nessuna variante sconosciuta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) -solo tamponi volontari a Malpensa e Fiumicino. Da chiarire come controllare i passeggeri che transitano da altri paesi, ma che nei giorni precedenti sono stati in

Tuttocampo

- Finora solo tamponi volontari a Malpensa e Fiumicino. Da chiarire come controllare i passeggeri che transitano da altri paesi, ma che nei giorni precedenti sono stati in CinaL'art 1, comma 1b, dell'ordinanza dispone: " l'obbligo di sottoporsi ad unantigenico, da ... Il Call Center Covid Regionale , attivo da lunedì adalle ore 9.00 alle ore 16.00, è ... Serie D, test di lusso per la Virtus CiseranoBergamo. Venerdì la sfida contro l'Inter Primavera