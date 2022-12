Da Ministero Interno 5 milioni per restauro chiese del Casertano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via i lavori diper quattrosituate nele di proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec) deldell’; per altre duele opere partiranno nel 2023. Cinque idi euro stanziati dal Viminale per i restauri sulla base delle legge di bilancio 2020; il piano di interventi è stato predisposto dalla Prefettura di Caserta con la Sovrintendenza. L’avvio dei lavori è stato celebrato nel corso di una cerimonia tenutasi a Caserta al complesso di San Pietro ad Montes, basilica benedettina “gemella” di quella più nota ubicata sempre nelma a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua. Presenti il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, il Vescovo Pietro Lagnese, il ...

Ti Consiglio

(Venerdì 25, Ai partecipanti al corso sul Foroorganizzato dalla Penitenzieria Apostolica) ... A noi, che nella Chiesa siamo stati presi tra il popolo per undi speciale servizio, è ...... visto che dal 2 gennaio 2023 molti dipendenti somministrati in forza aldell'dovranno restare a casa se le trattative in atto a livello nazionale, per sbloccare la situazione, non ... Ministero Interno: 800 assunzioni 2023 in prefetture e questure Il ministero degli Esteri di Sofia ha fatto sapere che convocherà l'ambasciatore russo per chiarimenti sul caso del giornalista ...Al via i lavori di restauro per quattro chiese situate nel Casertano e di proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec) del Ministero dell'Interno; per altre due chiese le opere partiranno nel 2023. (ANS ...