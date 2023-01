Cuneo fiscale 2023 | come funziona il taglio approvato in Manovra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilalè stato confermato nelladi bilanciotargata Governo Meloni, e avrà alcune novità. La Legge di bilancioè stata approvata, con al suo interno le modifiche proposte dal governo con il maxiemendamento presentato. Tra queste proprio la riduzione della pressione in busta paga, che ora sarà estesa ai redditi fino a 25mila euro (non più fino a 20mila). Quindi: riduzione delconfermata al 2% (è ora) per i lavoratori già beneficiari. Sarà inoltre portata al 3% per le categorie di lavoratori definite fragili: con reddito fino a 25mila euro. Obiettivo dell’esecutivo è arrivare, entro fine legislatura, a quei 5 punti percentuali tagliati,promesso da Giorgia Meloni ...

Corriere della Sera

Dal taglio delalla proroga dello smart working per i lavoratori fragili. Passando per le nubi nere che si addensano, invece, per i percettori occupabili del reddito di cittadinanza. Ecco, tra croce e ...... questa misura non opera affatto una discriminazione del sistema impositivo a favore degli autonomi, ma determina semmai un riallineamento delle due figure, rendendo più equo ile ... Stipendi, quali aumentano di più con il taglio del cuneo fiscale: le simulazioni, chi ci guadagna Roma, 3 gen. (Adnkronos) - L estensione della flat tax fino a compensi o ricavi pari a 85.000 euro annui, inserita nel programma elettorale della Lega, con l ultima Manovra di Bilancio è ...La legge di Bilancio 2023 prevede anche il taglio del cuneo fiscale a seconda della fascia di reddito. Scopriamo come funziona e di quanto aumentano gli stipendi con l’anno nuovo ...