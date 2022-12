(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildideled(DiMEILA) ha realizzato materiali informativi e strumenti ludico-didattici a supporto dell’attività educativa in tema di salute enegli ambienti di vita e di, reperibili sul sito INAIL al … Questo ed altri contenuti su OrizzontePLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale L'articolo .

Orizzonte Scuola

Un altro progetto è Vasi d'Autore , giunto alla settima edizione, nato per divulgare ladel bello e dell'arte e per sottolineare l'impegno rispetto al temasostenibilità. "Ogni anno ...La distribuzione digitale, racconta lo studio, è un processo per forza di cose molto più lento. Chi pensa a un concerto o a uno spettacolo teatrale, nella maggior parte dei casi è ... Cultura della sicurezza nella scuola promossa dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale: il DS informi il personale docente e gli alunni Nuove regole verande e balconi abusi edilizi nel 2023 Ulteriori modifiche leggi abusi edilizi verande e balconi nel 2023 Nuove regole verande e balconi abusi edilizi nel 2023 Secondo quanto previsto d ...Sono già più di 2 mila 500 gli spettatori che, da novembre, hanno assistito ad almeno uno degli undici spettacoli e appuntamenti della stagione del Teatro Giacomo Puccini di Altopascio: un inizio ecce ...