Covid | Schillaci | nessun allarme | varianti già note Ecdc | ingiustificati test arrivi da Cina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) - Convocata per domani l'Unità di crisi. Il governo, dice il ministro, si è attivato immediatamente con l'ordinanza che impone isui passeggeri in arrivo dalla. Screening non ...

Firenze: “La disposizione per l ’obbligo dei tamponi nei nostri aeroporti è giusta perché dobbiamo prevenire e non subire. Applicheremo le misure idonee per obbligare al tampone chi viene dalla Cina e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...