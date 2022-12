Covid | Schillaci | Da Cina sottolignaggi gia' presenti in Italia

Andrea Crisanti, virologo e senatore Pd, nell'aula di Palazzo Madama dopo l'informativa del ministro della Salute Orazio, stronca così le misure barriera alzate dal governo negli aeroporti.Alla luce dell' ordinanza del ministro della Salute Orazioche impone controlli ai passeggeri provenienti dalla Cina , l' Enac , oltre ad aver ...anche a questa nuova ondata di contagi, ...L'aeroporto aspetta l'intervento dell'Ausl che, in coordinamento della Regione, sta cercando di capire come applicare l'ordinanza del ministro ...Il ministro della Salute Schillaci ha oggi firmato la nuova proroga al 30 aprile 2023 per quanto riguarda l'uso obbligatorio delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, gli ambulatori ...