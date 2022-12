Covid | perché non corriamo rischi Lopalco e l' effetto Cina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022)tranquillizza gli italiani sugli effetti delle varianti cinesi in Italia. Secondo l'epidemiologo, le vaczioni e la familiarità della popolazione con la proteina Spike rappresentano la migliore garanzia per una protezione contro il diffondersi della pandemia. In, con il passaggio improvviso dalla strategia "zero-" all'apertura, «si è creata la classica tempesta perfetta in cui le terribili restrizioni non hanno potuto reggere così a lungo e, una volta libero di circolare, il virus ha trovato una popolazione quasi totalmente suscettibile: né vacta né immunizzata naturalmente. Sars-CoV-2 ha ora una prateria di 1 miliardo e mezzo di persone in cui pascolare. Sarà questo uno per il futuro della pandemia negli altri Paesi?». Si dice «tendenzialmente ...