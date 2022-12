Covid | pediatra su allarme Cina | Scuole chiuse aiutano | occhio a folla Capodanno

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute) - Il mondo è in ansia per l'esplosione di contagiine per il rischio che una nuova variante emerga e raggiunga altri Paesi, proprio ora che sul fronte pandemia si era apparentemente riusciti a raggiungere un equilibrio. Ma per ilItalo Farnetani vanno considerati tre aspetti per avere un quadro obiettivo dei pericoli e delle armi di cui disponiamo per proteggerci. Uno degli elementi a cui fa riferimento potrebbe dare una mano a fermare un eventuale contagio d'importazione. "E' il tempo, inteso sia in senso cronologico che atmosferico", spiega all'Adnkronos Salute. "In questi giorni lesonoe lo saranno fino al 9 gennaio. Questo - sottolinea - rallenta in modo netto la possibilità di trasmissione e diffusione del virus. Inoltre, con ...