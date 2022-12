Covid | obbligo tampone per arrivi da Cina fino al 31 gennaio 2023

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sull’di tamponi anti-per i passeggeri che arrivano dallasarà in vigoreal 31. E’ quanto si legge nel testo del provvedimento. L’ordinanza prevede inoltre, ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-CoV-2?, per “tutti i soggetti in ingresso dallal’di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle 48 ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di ...

