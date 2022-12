Covid | Meloni | ' vaccini? C' è campagna governo che invita a vaccinazione anziani e fragili'

Giorgiaprova a rassicurare in conferenza stampa sul: 'In Italia è tutto sotto controllo' . 'Ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quanto chiesto in passato. Per esempio, ...E se stamattina in conferenza stampa la premier Giorgiaha rassicurato, 'la situazione in ... L'ALLERTA CINESE La pandemia stringe la morsa nell'ex Celeste Impero, dove le politiche zero -...Sono quelli su cui mi senti di fare l’invito più deciso. Per gli altri rinvito è quello di rivolgersi al medico, a chi ne sa più di me. Noi stiamo invitando a procedere in questo senso”. Lo ha detto ...Il governo incassa la fiducia posta sulla manovra al Senato con 176 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto. Con la fiducia dell'Aula di Palazzo Madama la prima legge di Bilancio del Governo Meloni ...