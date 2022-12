Covid | Meloni ' Utili tamponi e mascherine | Sì responsabilità | no coercizioni'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) - La premier fa il punto sul dilagare dell'epidemia in Cina e gli eventuali provvedimenti per l'Italia: 'Per quanto accaduto in Cina, ci siamo mossi immediatamente in coerenza con qeullo che abbiamo ...

- La premier fa il punto sul dilagare dell'epidemia in Cina e gli eventuali provvedimenti per l'Italia: 'Per quanto accaduto in Cina, ci siamo mossi immediatamente in coerenza con qeullo che abbiamo ...parla di "clima assolutamente positivo nella maggioranza". "Non è esattamente la conferenza ... Suora situazione sotto controllo La premier affronta anche il tema, dopo l'aumento dei ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di fine anno ...Giorgia Meloni dall'Aula del Palazzo dei gruppi tiene la prima conferenza stampa di fine anno da presidente del Consiglio. - "Non è esattamente" la conferenza stampa "di un governo che ha lavorato un ...