Covid | Meloni ' Utili tamponi e mascherine Sì responsabilità | no coercizioni'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) - La premier fa il punto sul dilagare dell'epidemia in Cina e gli eventuali provvedimenti per l'Italia: 'Per quanto accaduto in Cina, ci siamo mossi immediatamente in coerenza con qeullo che abbiamo ...

Dopo l'iniziativa della regione Lombardia e i provvedimenti di Chigi, Giorgianota che serve ... Bruxelles sembra cadere sui fondamentali: ancora una volta, di fronte a un'allerta, gli ...Ripresa pandemia - In caso di una nuova emergenzacon i casi provenienti dalla Cina "credo ... "Per il momento stiamo affrontando la questione - prosegue- in coerenza con quanto avevamo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Il buon andamento dei titoli tech e i future Usa in rialzo sostengono le Borse europee a meta' giornata con gli indici che provano a muoversi in terri ...È più di un semplice dejavu. Il Covid-19 torna a preoccupare in Europa. E ancora una volta, in Europa entra dalla Cina. Circa un terzo dei passeggeri di voli provenienti ...