Covid | Meloni | Primi casi sequenziati da Cina sono varianti Omicron già in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - "La situazione è abbastanza sotto controllo, stiamo monitorando minuto per minuto, e i" relativi a passeggeri in arrivo dallariguardano "già presenti in. Ci muoviamo in base a quello che dovremo affrontare, credo che la soluzione siano i controlli, penso a tamponi e mascherine. Il modello di privazione delle libertà che abbiamo conosciuto in passato non mi è parso così efficace e penso che lo dimostri il caso cinese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno. "Inl'incidenza diera in calo quindi assolutamente sotto controllo", ha sottolineato la premier. Dopo ...