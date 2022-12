Covid | Majorino | ' sbalorditivo che per Ue screening ingiustificati | governo insista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "E' a dir poco sbalorditiva la dichiarazione dell'agenzia Ue per le malattie (Ecdc)", che considera "lodei viaggiatori come ingiustificato". Così Pierfrancesco, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali. Commentando la presa di posizione dell'Ue, che "lascia interdetti",afferma: "Insisto con quanto ho già dichiarato: l'Unione europea deve prendere subito i necessari provvedimenti perché avvengano tamponi di controllo obbligatori in tutti gli aeroporti Ue ove arrivano voli dalla Cina. Non possiamo permetterci ritardi e incertezze ed è indispensabile far di che si tenga alta la guardia". "Regione Lombardia -prosegue- in questo deve mostrare grande tempestività e ildeve insistere con questa ...