Covid | le news di oggi | obbligo di test per chi arriva dalla Cina DIRETTA

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sale l'allarmedopo la riapertura delle frontiere decisa da Pechino. L'Italia impone l'di tampone per chi. Relazione del ministro Schillaci in Cdm. Riflettori sugli aeroporti: a Malpensa un passeggero su due sottoposti alè risultato positivo, torna lo screening anche a Fiumicino. L'ospedale Spallanzani avverte sul rischio di nuove varianti. Occhi puntati sulla sottovariante XBB.1.5 del virus, nota anche come 'Gryphon'

AGI - L'esame di maturità tornerà ad essere quello che c'era prima dell'avvento del, delle restrizioni e delle regole sanitarie imposte dalla pandemia. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara in un'intevista alla Stampa. Dunque, si ricomincia dalla ..."Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici- 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, dopo le perdite di Wall Street ieri e le crescenti preoccupazioni per l'esplosione del Covid in Cina. L'indice N ...