Covid Lazio | oggi l' incidenza supera il 19% Il bollettino del 29 dicembre - Cronaca - quotidiano net

Migliora l'andamento settimanale, con un ribasso dei casi del 14%. Incidenza in discesa a 219 contagi ogni 100mila abitanti. Sono 8 i decessi registrati oggi dalla ...Verranno tracciati tutti i passeggeri che entraranno in Italia attraverso lo scalo internazionale del, tra cui 5 persone in transito. Quarantena per gli eventuali ...Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - Il Cdi, Centro diagnostico italiano, attiva un nuovo test (Interferon-Gamma Releasing Assay, Igra) che ...Sale la curva in tutta la regione, dove ci sono 45.333 persone in isolamento. Stabile il fronte dei ricoveri, mentre il tasso di contagio sale al 17%.