Covid in Toscana | 4 morti | oggi 29 dicembre E 1264 nuovi contagi 475 i ricoverati 20 in terapia intensiva

LA NAZIONE

Sono 1.264 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 29 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 227 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.037 con test rapido. Il numero dei ......relative allo stato di emergenza sanitaria per contrastare la diffusione dell'epidemia da- ... sanita..it Covid oggi Toscana, bollettino 27 dicembre 2022: contagi, ricoveri e decessi Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Al momento in Toscana risultano pertanto 73.468 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 475 (17 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 20 (stabili) si trovano in terapia intensiva ...