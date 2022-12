Covid in Cina | l’Ue ascolta l’Italia | riunione d’urgenza a Bruxelles per studiare iniziative congiunte

WIRED Italia

Wall Street apre gli scambi in moderato rialzo , recuperando parte delle perdute accusate la vigilia, anche se persistono tutti ji motivi del calo di ieri: risalita casiin, escalation guerra in Ucraina, timori recessione. Il dato dei sussidi alla disoccupazione è risultato perfettamente in linea con il consensus con una risalita a 225 mila unità, mentre si ...Roma, a Fiumicino sbarcato il primo volo dalla: via ai tamponi obbligatori su tutti i passeggeri Giorgia Meloni: 'Presidenzialismo impegno da mantenere., utili i controlli non la ... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Barra dritta ed evitare isterismi. La linea del governo Meloni sulla nuova ondata di Covid proveniente dalla Cina è chiara e netta. In ...