Covid | il nuovo picco dalla Cina e il piano del governo | sequenziamento del virus e tamponi Cosa sappiamo su Gryphon

WIRED Italia

, picco di nuovi positivi nel Lazio. D'Amato: 'Pronto un piano' ILPICCO Ma qual è la variante cinese che preoccupa in queste ore le autorità europee Dietro alpicco di contagi, ...È un testo coraggioso con uno sguardo al futuro e alla costruzione di unassetto sociale che ... secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, riferirà in Aula al Senato alle 15.30 sul. ... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina Covid, la Cina spaventa: in Italia tampone obbligatorio per i voli da Pechino Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quello che abbiamo chiesto in passato: abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina, ma è efficace se vien ...