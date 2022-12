Covid | il ministro Schillaci | “Dalla Cina una politica sanitaria sbagliata Dai tamponi sequenziate varianti già presenti in Italia”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nessuna nuova variante, almeno per ora. Il sequenziamento deieffettuati ai passeggeri in arrivo a Malpensaha restituito la più rassicurante delle risposte ovvero che si tratta di “già circolanti in” riferibili a Omicron. La notizia arriva direttamente dalle parole deldella Salute, Orazio, che ha riferito al Senato sulla situazioneindopo l’allerta internazionale per la difficile situazione epidemiologica nella Repubblica popolare. Nel pomeriggio anche il sequenziamento effettuato suieseguiti all’aeroporto di Fiumicino ha dato lo stesso risultato. Le prime analisi sono state condotte dall’Inmi ...

ilmessaggero.it

...commissione d'inchiesta" sul. Lo ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. "Andremo fino in fondo - ha detto - per sapere perché non c'era un piano pandemico in Italia e il...... ildovrebbe tener conto che la stragrande maggioranza degli italiani vaccinata vorrebbe sapere se sono sufficienti o meno le coperture fatte nel 2021, così come il Paese reale vorrebbe ... Covid, Fdi chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta: «Il ministro Speranza ha mentito» Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni ed enti locali della segreteria nazionale attacca il governo Meloni e il ministro Schillaci per le loro ambiguità sul Covid" ...«La situazione in Cina ora è terribile: tanti sono malati, tossiscono, sono raffreddati, hanno la febbre. Si ammalano bambini, adulti, anziani: stiamo tornando decisamente indietro». Giuseppe Sepe lav ...