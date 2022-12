Covid | il ministro della Salute Schillaci | “Dai tamponi di Malpensa sequenziate varianti già presenti in Italia”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nessuna nuova variante dalla Cina, almeno per ora. Il sequenziamento deieffettuati ai passeggeri in arrivo aha restituito la più rassicurante delle risposte ovvero che si tratta di “già circolanti in” riferibili a Omicron. La notizia arriva direttamente dalle parole del, Orazio, che ha riferito alla Camera sulla situazioneindopo l’allerta internazionale per la difficile situazione epidemiologica nella Repubblica popolare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

