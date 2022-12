Covid e influenza | le news di oggi | obbligo di test per chi arriva dalla Cina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sale l'allarmedopo la riapertura delle frontiere decisa da Pechino. L'Italia impone l'di tampone per chi. Relazione del ministro Schillaci in Cdm. Riflettori sugli aeroporti: a Malpensa un passeggero su due sottoposti alè risultato positivo, torna lo screening anche a Fiumicino. L'ospedale Spallanzani avverte sul rischio di nuove varianti. Occhi puntati sulla sottovariante XBB.1.5 del virus, nota anche come 'Gryphon'

