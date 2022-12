Covid | Crisanti attacca il governo Meloni | ' Dalla pandemia avete imparato poco'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Undi fan di Bolsonaro e Trump, nemici della scienza e amici di no - vax e negazionisti che di fronte al possibile ritorno delha avuto un atteggiamento a dirambiguo, sempre per ...

Il Fatto Quotidiano

Molto spesso ci si chiede cosa abbiamo imparato dal: da quello che fa il governo la risposta è poco". Lo ha detto il senatore del Pd Andreaintervenendo in aula a seguito dell'...D'Amato: 'Tamponi a tutti i passeggeri', la Cina dice stop alla quarantena: siti di viaggi ... Andrea, ad esempio, stronca le misure anti Coronavirus prese dal ministero. Secondo il ... Cina, Crisanti: “Test anti-Covid a chi arriva in Italia misura insufficiente Il Covid proveniente dalla Cina torna a spaventare il mondo. Con la caduta della quarantena obbligatoria, la Cina riapre le porte e il boom di voli per l'estero torna a preoccupare e a ...Un governo di fan di Bolsonaro e Trump, nemici della scienza e amici di no-vax e negazionisti che di fronte al possibile ritorno del Covid ha avuto un atteggiamento a dir poco ambiguo, sempre per ...