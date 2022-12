Covid | contagi stabili in Campania | nove i decessi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2150 i positivi alinsu 11688 test effettuati per un indice dio pari al 18,39% in linea col dato fatto registrare ieri (18,48%)., di cui 3 nelle ultime 48 ore e sei registrati solo ieri ma risalenti ai giorni precedenti. Diciassette i posti di terapia intensiva occupati (-2 su ieri), 370 quelli di degenza (+4 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

