Covid Cina | tamponi Fiumicino | nessuna nuova variante

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ad oggidi Sars-CoV-2 è stata riscontrata dal sequenziamento effettuato suipositivi adei passeggeri arrivati dalla. Le prime analisi sono state condotte dall’Inmi Spallanzani di Roma. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. Nella giornata sono pariti i primi screening sui voli in arrivo allo scalo internazionale romano. L’attività di testing, come già spiegato dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, è coordinata dallo Spallanzani e dalle Uscar in collaborazione con l’Usmaf, ed è stata effettuata sui primi due voli diretti dalla. Sul primo volo sono stati eseguiti test sui 48 passeggeri più uno in transito, mentre sul secondo volo sono stati eseguiti test su 184 ...

... pur senza dimenticare la cautela suggerita dall'allarmeine dalle potenziali nuove restrizioni allo studio di molti Paesi per limitare i contagi. A Piazza Affari, sollevata dall'......dall'Inmi Spallanzani di Roma Ad oggi nessuna nuova variante di Sars - CoV - 2 è stata riscontrata dal sequenziamento effettuato sui tamponi positivi adei passeggeri arrivati dallaa ...Sul charter della Neos Air atterrato da Pechino alla Malpensa alle 6.20 del 26 dicembre c’erano 92 passeggeri, e 35 erano positivi al… Leggi ...Se l’Europa reagisce in modo scoordinato ai contagi di Covid in Cina, è perché c’è chi corre da solo e chi invece si muove con lentezza. In questo caso, a fare la parte di chi va in ordine sparso è ...