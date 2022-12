Covid Cina | Schillaci | “Primi tamponi dopo arrivi | varianti già presenti in Italia”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dal sequenziamento deieffettuati ai passeggeri in arrivo dallainsono stati riscontrate sologià. Ad assicurarlo il ministro della Salute Orazioin una informativa al Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla. “La situazione insulappare un unicum quasi paradossale. Un percorso inverso rispetto a quanto fatto in Europa e in Nord America. E’ stata la prima nazione ad osservare i casi e nella primavera del 2020 ha avuto il più alto numero di contagi. Le immagini degli ospedali di Wuhan e delle altre megalopoli cinesi sono state un’icona della malattia. Ha applicato norme di ...

la Repubblica

Senza contare il ritorno dell'incubocon l'esplosione di contagi, vittime e varianti dalla(con l'Unione europea che come al solito dorme in piedi e non agisce tempestivamente). Il ...La politica sanitaria cinese "quasi paradossale" "La situazione insulappare un unicum quasi paradossale", ha affernato il ministro. "Un percorso inverso rispetto a quanto fatto in Europa ... Covid in Cina: il virus e la propaganda In Cina si è realizzata un tempesta perfetta: lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l'informativa al Senato sulla situazione Covid in seguito all'emergenza ...È più di un semplice dejavu. Il Covid-19 torna a preoccupare in Europa. E ancora una volta, in Europa entra dalla Cina. Circa un terzo… Leggi ...