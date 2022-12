Covid Cina | Meloni | Primi casi sequenziati sono varianti Omicron | rassicurante | Invito deciso per vaccini ad anziani e fragili

WIRED Italia

'Alla luce della situazione attuale inrelativa alla Commissione europea ha convocato il Comitato per la Sicurezza Sanitaria' questa mattina con l'obiettivo di 'discutere con gli Stati ..., in Italia situazione sotto controllo 'C'è questa situazione in, ci siamo mossi immediatamente. In coerenza con quello che avevamo chiesto di fare il passato' spiega il premier affrontando ... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina Chi entra in Italia dalla Cina dovrà presentare la certificazione di essersi ... che finora sono state trovate solo varianti Omicron del coronavirus, ormai ampiamente diffuse in Italia e in Europa.E’ atterrato questa mattina, alle 5.44, all’aeroporto di Fiumicino, il primo volo arrivato dalla Cina allo scalo romano, dopo la decisione di ieri di riprendere i test anti Covid per i passeggeri pro ...