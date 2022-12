Covid Cina | Crisanti | “Da Pechino zero informazioni | il governo si attivi”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA – “La situazione cinese” sul“è caratterizzata da una totale mancanza di. Questo è l’aspetto fondamentale. Ciò che sicuramente si sa è che il vaccino cinese non funziona, e che i cinesi hanno allentato le misure. Quindi in questa situazione, con una popolazione non immunizzata o adeguatamente protetta, è chiaro che assistiamo a un livello di trasmissione elevatissimo. Non sappiamo poi nulla sull’incidenza di casi gravi e mortali. Penso dunque che ilitaliano la prima cosa che dovrebbe fare è chiamare l’ambasciatore e chiedere cosa sta succedendo in”. A evidenziarlo all’Adnkronos Salute è il microbiologo e senatore del Pd, Andrea, commentando l’ondata di contagi in corso nel gigante asiatico e l’assenza diprecise sui dettagli ...

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l'informativa al Senato sulla situazionein seguito all'emergenza in, sottolineando che le informazioni che arrivano dal paese ...Il ministro della Salute riferisce sulla situazione pandemica dopo la nuova esplosione dei casi a Pechino, sui rischi per l'Italia e sulle misure che il governo intende mettere in campo, in ... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina PIEMONTE - 29-12-2022 -- In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre 2022, ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus SAR ...Con la pandemia di Covid riesplosa in Cina che minaccia di diffondersi nuovamente in tutto il mondo che a fatica e dopo anni era riuscito a ...