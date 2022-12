Covid Cina | Burioni | “Salvini ha ragione | servono misure europee”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il ministro Matteoha”. Di fronte alla situazionein, “ledevono essere prese a livello europeo”. Così in un tweet il virologo Roberto, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando il post in cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha osservato che “l’Italia non può essere l’unico Paese a fare controlli antinegli aeroporti per chi arriva dalla”, spiegando di essere “in contatto con la commissaria europea ai Trasporti, Adina V?lean”, alla quale ha “chiesto che verifiche ed eventuali limitazioni siano applicati in tutta Europa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

WIRED Italia

"L'incidenza delsera in calo e sotto controllo. C'è questa nuova situazione legata allae ci siamo mossi subito. Serve un'azione europea per chiedere che tutta l'Ue prenda la ...La prudenza si conferma anche al giro di boa tra i listini azionari del Vecchio Continente dopo un avvio cauto. A preoccupare gli investitori è ancora l' impennata dei casi diin, mentre gli operatori attendono il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti . Intanto dai derivati statunitensi giungono segnali positivi che ... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina Ecco i principali temi trattati dalla premier Covid: invito al vaccino ma senza coercizioni - "Per quanto accaduto in Cina ci siamo mossi immediatamente: abbiamo disposto il tampone per tutti quelli ...Conclusa la prima conferenza stampa di fine anno della presidente del consiglio, coincisa con il sì definitivo del senato alla legge di bilancio 2023.