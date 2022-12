Covid | allarme contagi dalla Cina | Schillaci convoca l’unità di crisi Tamponi negli aeroporti fino al 31 gennaio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) : "Insi è realizzata un tempesta perfetta. Un unicum paradossale, le immagini delle megalopoli sono state un'icona della malattia, norme impressionati e inaccetabili per una democrazia. Solo 4 milioni di casi segnalati a fine novembre. Poche le vaczioni in, scarso livello di protezione dei vaccini utilizzati, poche dosi di richiamo L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

Tutti i Paesi devono condividere informazioni cruciali su, incluso il sequenziamento genomico delle varianti e dei sottolignaggi del virus', esorta il direttore di Oms Europa, convinto che 'la ...Tutti i Paesi devono condividere informazioni cruciali su, incluso il sequenziamento genomico delle varianti e dei sottolignaggi del virus", esorta il direttore di Oms Europa, convinto che "la ... Allarme Covid: test obbligatori per chi arriva dalla Cina Il governo prende provvedimenti dopo l’impennata di contagi e vittime nella Repubblica popolare. Si temono nuove varianti aggressive ...(Adnkronos) – “Covid is not over”, il Covid non è finito, “come gli ultimi sviluppi globali hanno reso chiaro”. E’ il monito di Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanit ...