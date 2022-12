Costruttori di armi americani | con loro l’Armageddon si avvicina

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il settimanale americano The Nation, una delle riviste più antiche (fu fondata nel 1865), ha pubblicato un articolo dal titolo Escorting Us Down the Path to Armageddon, accompagnandoci sul sentiero verso. Il testo si riferisce aidi, volenterosi e felici di fabbricare bombardieri nucleari e missili intercontinentali in grado di distruggere il pianeta in poche ore, ma capaci di regalare all’America la “vittoria” nella guerra finale contro i suoi rivali. Capaci anche e soprattutto di garantire alle imprese appaltatrici contratti da centinaia di miliardi di dollari dei contribuenti, col benestare dei membri del Congresso, sempre in combutta col complesso militare-industriale a stelle e strisce. Proponiamo una versione tradotta del pezzo a firma di William Astore, professore di storia ed ex tenente colonnello ...