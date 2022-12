Costamagna | parole pesantissime sulla Rai | È stato ingeneroso | è bufera

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Luisellaè la vincitrice di Ballando con le Stelle. Nonostante le polemiche e gli attacchi ricevuti, dal ripescaggio alla vittoria, la concorrente ha mostrato una grinta invidiabile. E così adesso passa all'incasso godendosi il momento. In un'intervista a TvBlog, lanon usa giri die parla del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli: "Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti".forti che sottolineano come ...