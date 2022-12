Così Meloni prova a incastrare le Ong

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È arrivato ieri sera il via libera del governoal primo pacchetto di misure urgenti, per regolare i flussi migratori, ed offrire il primo codice di condotta per le attività delle Ong. Una serie di disposizioni che nascono dalla linea dura dell’esecutivo di centrodestra, e che porterà ad applicare con effetto immediato multe e confische contro le navi delle organizzazioni non governative. Ma andiamo con ordine. La prima novità è sicuramente l’obbligo imposto alle Ong di transitare ed intervenire solamente in caso di soccorso. Nell’ipotesi di violazione delle norme, ecco che scatteranno pene severe per il comandante, l’armatore e il proprietario, fino a 50.000 mila euro, compresa la confisca del mezzo. Secondo il nuovo regolamento, “il transito e la sosta in territorio nazionale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra ...