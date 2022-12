“Così ho scoperto che lui mi tradiva” | Shakira torna a parlare di Piqué dopo l’addio

Il Fatto Quotidiano

In estate, poi, la Hunziker ha ancheche diventerà presto nonna, dal momento in cui Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza aspettano un maschietto per il 2023. Alla fine, ha scelto ...... che ha sfilato per le vie di Buenos Aires a bordo di un busma non fa polemiche. Rivela ... Non bisogna sprecare energie in cosefutili, l'importante per me è dare il meglio di me stesso ... Ennesimo attacco al reddito di cittadinanza: così si scagiona un sistema ingiusto