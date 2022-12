Così Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy | la prima foto dell’addio di Meredith

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022)nei primi episodi in onda nel 2023. Dopo aver confermato il suo addio a tempo pieno dal longevo medical drama, l’attrice si prepara a salutare il set e con lei se ne va un pezzo di storia della serie tv ABC.19 tornerà in onda negli Stati Uniti con la seconda metà di stagione da giovedì 23 febbraio. Anche se la maggior parte dei medici del Grey Sloan saluterà, in partenza per Boston, dandole i loro più calorosi auguri, un dottore è più propenso a non dirle nulla: il suo (forse ex) fidanzato Nick. Ancora irritato per la decisione didire Seattle per il bene della figlia Zola – senza nemmeno dirgli che stava pensando di farlo – Nick affronta ...