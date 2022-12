Conte “Con FdI i soldi del Pnrr non sarebbero mai arrivati”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sentito la conferenza stampa della presidente Meloni. E' una presidente scordarella. Ancora una volta ha cercato di dire una bugia, o meglio una omissione: questidel Next Generation EU non li ha contrastati. Ha motivato l'astensione del voto in Parlamento sul fatto che ilfosse arrivato poche ore prima. Ha omesso di ricordare che i parlamentari di Fratelli d'Italia non hanno votato per tante volte a favore del Next Generation: fosse per loro, inonmai”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, durante una diretta social.“La presidente Meloni appare incoerente quando parla del Mes. Nel 2019 andava a protestare dichiarando che sarebbe stata un'eurofollia e mi accusava di alto tradimento. Oggi cerca di distrarre ...