Consumi energetici - Germania | lagenzia federale per le reti valuta tagli alla corrente per la ricarica

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Da un lato forte la spinta sulla mobilità elettrica, dall'altro la realpolitik, che impone di fare i conti con i costi dell'elettricità e, soprattutto, con il rischio che la rete non possa, in futuro, sostenere una domanda sempre crescente di ricariche. Sono le due facce della transizione energetica in, dove l'agenziaper la gestione delle(Federal Network Agency) stando un piano drastico per fronteggiare i picchi di consumo diprevisti nei prossimi anni: si parla, secondo rivelazioni della testata tedesca Welt, addirittura dell'introduzione di un limite 3,7 kWh nella potenza didomestica delle EV. Le contraddizioni del cambiamento. Proprio wallbox e colonnine, oltre alle pompe di calore, sarebbero le più colpite da un'iniziativa ancora ...

Il Sole 24 Ore

Nel 2020 la spesa media annuale inè stata di 1.411 euro a famiglia (1.542 euro al Nord; 1.220 euro nel Mezzogiorno) di cui l'83,8% per metano ed energia elettrica. Istat ha riassunto in una infografica i...... da solo, ha contribuito a quasi la metà dei risparmiconseguiti lo scorso anno dall'... in particolare dei condomini, ed una progressiva elettrificazione deifinali. Serve, inoltre, ... I consumi energetici delle famiglie in una infografica - Info Data Sul tavolo del regolatore un piano che introdurrebbe, dal 2024, un limite a 3,7 kWh per livellare i picchi nella domanda ...L’obiettivo è rendere più efficienti gli impianti di produzione e gli edifici per abbattere i consumi di energia primaria, nonché ridurre le emissioni di anidride carbonica ...