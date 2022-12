Conferenza stampa Meloni | ' Impegno sul presidenzialismo | mi fido degli alleati'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Manovra, il Senato approva la fiducia con 107 sì, 69 no e un astenuto Video :: "Io eabbiamo tutti un orizzonte di cinque anni" Video : Governo,: un giorno tornerò a fare la ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto Giorgia Meloni in. ChigiLe parole di Meloni in. / Palazzo Chigi Meloni: 'Presidenzialismo una priorità. Sul Covid controlli ma non coercizioni' - Politica Dal Covid al lavoro, dai temi economici a quelli internazionali: la premier Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa di 3 ore di fine anno rispondendo alle varie domande dei giornalisti presenti ...La presidente del Consiglio durante la conferenza di fine anno ha commentato i post di Isabella Rauti e Ignazio La Russa ...