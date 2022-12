Conferenza stampa di fine anno | Meloni | «Il presidenzialismo è un impegno da mantenere»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Primadiper Giorgia. Le battute inziali sono sul via libera definitivo alla legge di bilancio da parte del Senato. Pur investendo «gran parte delle risorse sulla priorità del caro bollette siamo riusciti ao a iniziare agli impegni presi», puntualizza. «La mia intenzione non è sopravvivere. Devi essere fiero di quello che hai fatto e per esserlo devi essere coerente con quello in cui credi. Rivendico tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, cosa mi piacerebbe lasciare? Una nazione orgogliosa e ottimista. Cose che ci mancano».disulla manovra «Mi fido degli alleati al governo. Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non ...

Corriere della Sera

Commenta per primo La Liga riparte e torna in campo il Real Madrid , che affronterà il Valladolid alla ripresa. Carlo Ancelotti ha presentato la sfida e, nel corso della, ha commentato anche i rumors sul suo possibile approdo sulla panchina del Brasile : 'Se sono interessati, non mi hanno chiamato, ma se lo sono, lo apprezzo. La mia situazione è ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , che ha risposto alla domanda 'filosofica' del direttore dell' Agenzia Vista , Alexander Jakhnagiev , nel corso delladi ... Meloni, conferenza stampa di fine anno,oggi: «Mi fido dei miei alleati al governo» che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Il rischio, evidenziato dalla Banca d’Italia, è che i lavoratori dipendenti e gli autonomi, «con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...